Пустинен пясък се насочва към Турция, ще засегне Истанбул и други градове през следващите 10 дни

В предстоящите 10 дни се очаква Турция да попадне под засилена активност на пустинен пясък в много области на страната, включително и мегаполиса Истанбул.

Учени и лекари предупреждават гражданите, особено възрастните хора, децата и тези с хронични заболявания, да вземат предпазни мерки срещу тази ситуация, която ще намали качеството на въздуха, информира турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

"Атмосферата в средиземноморската област и в други части на страната е под влиянието на интензивен пренос на прах от Северна Африка, който ще оказва влияние в предстоящите 10 дни. Истанбул е между градовете, които ще бъдат осезаемо засегнати, понеже пустинният прах навлиза от Запад", заяви професор д-р Хюсеин Торос, специалист по „Климатология и метеорологично инженерство" към Техническия университет в Истанбул (ITU) пред Анадолската агенция.

Според учения поради географското си положение Турция е изложена на влиянието на пустинен прах, който се образува от много фини минерални частици от сухи региони като пустинята Сахара в Северна Африка.

По думите му, всяка година приблизително 180 милиона тона минерален прах от пустинята Сахара се отделят в атмосферата и се пренасят от вятъра, достигайки до Турция, Европа, Средиземно море, Атлантическия океан и американския континент.

Според метеорологичните прогнозни модели, пустинният прах се появява по-интензивно в Турция през пролетните месеци, понеже горещата и суха въздушна маса в обширните пустинни райони позволява пренасянето на високи нива на атмосферен прах за продължителни периоди.

Турция и Средиземноморският басейн ще бъдат под влиянието на интензивен пренос на пустинен прах от Северна Африка в продължение на 10 дни, считано от 10 май. Прогнозата е облакът да започне да се оттегля след 18 май.

Според медиците пустинният прах представлява риск за хора със заболявания от астма, бронхит, Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и алергични респираторни заболявания, поради което препоръчват да се избягват продължителни дейности на открито, както и да се носят маски, пише БТА.

В същото време пустинният прах се счита за важен за екосистемата.

"Пустинният прах не само замърсява въздуха, но и служи като важен естествен носител за световната екосистема. Прахът, идващ от пустинята Сахара, подхранва планктона в океаните и тропическите гори, защото е богат на желязо, фосфор и различни минерали", подчерта турският учен.