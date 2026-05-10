Русия смята за недопустимо Армения да предоставя на Зеленски "трибуна за русофобски изказвания"

Русия смята за недопустимо Армения да предоставя на украинския президент Володимир Зеленски трибуна за русофобски изказвани и очаква разяснения от Ереван, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Армения е в правото си да организира всякакви събития, включително среща на върха с ЕС, но в Москва смятат за ненормално нейният съюзник Ереван да предоставя трибуна за русофобски изказвания на Володимир Зеленски, каза Песков, цитиран от ТАСС, в разговор с журналиста от "Вести" Павел Зарубин. "Това не се вписва в духа на нашите отношения с Ереван", отбеляза той.

В Москва биха искали да получат все пак някакви разяснения от Ереван по този въпрос. Москва не разбира защо от Армения се чуват антируски изявления и защо ръководителят на арменското правителство не се опитва да балансира това с изявленията си, пише БТА.

Песков каза, че не вижда проблеми политиците от Ереван и Киев да общуват. "Спазването на етикета и протокола на срещата на политиците от неприятелска днес Украйна и съюзническа на Русия Армения е нормално. Проблемите в отношенията между Москва и Киев не са война на Ереван", подчерта той и допълни: "Главното за Москва е Армения да не заема антируски позиции".