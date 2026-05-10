Иран пратил на САЩ отговора си за край на войната ...

Хаменей се е срещнал с високопоставен военен ръководител

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Иранската държавна телевизия съобщи днес, че началникът на командването на въоръжените сили Али Абдолахи се е срещнал с върховния лидер Моджтаба Хаменей, предаде Франс прес.

Съобщава се, че Хаменей е дал "нови директиви и насоки" за продължаване на операциите срещу "врага". Не се уточнява кога и къде се е състояла срещата.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично, откакто стана върховен лидер през март. Според съобщенията той е бил ранен при удари в първия ден на войната в Близкия изток, при които загина баща му - предишният върховен ръководител на страната аятолах Али Хаменей. Моджтаба Хаменей засега е публикувал само писмени изявления, предаде БТА.

Полуофициалната агенция Фарс съобщи, че Абдолахи, който командва Централния щаб "Хатам ал Анбия", е информирал Хаменей за готовността на иранските въоръжени сили. "Въоръжените сили са готови да се противопоставят на всякакви действия на американско-ционистките врагове. В случай на грешка от страна на врага, отговорът на Иран ще бъде бърз, суров и решителен", е заявил Абдолахи според агенцията.

