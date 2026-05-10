Най-малко трима загинаха при руски удари в Украйна въпреки тридневното примирие

Най-малко трима души загинаха при руски удари в Югоизточна Украйна, а през последното денонощие са се състояли близо 150 сблъсъка на фронта, въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ примирие между Киев и Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на украински представители.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май, докато при по-мащабните опити за постигане на мир и край на войната, продължаваща повече от четири години, няма напредък.

В Югоизточна Украйна при руски въздушни атаки са били убити по един човек в Запорожка, Днепропетровска и Херсонска област, съобщиха днес ръководителите на областните администрации и полицията в отделни доклади.

Осем души, включително две деца, са ранени в североизточната Харковска област при атаки с дронове в Харков и близките населени места, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синехубов.

Седем души, включително едно дете, също са били ранени в Херсонска област при удари с дронове или артилерия от вчера рано сутринта, каза ръководителят на областта Олександър Прокудин.

По-рано беше съобщено, че руските сили са атакували с дрон автомобил на спасителните служби в Днепропетровска област, ранявайки 23-годишния шофьор.

Въздушните сили на Киев съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 27 дрона с голям обсег към Украйна - по-малко от обичайното - като противовъздушната отбрана е свалила всички, отбелязва агенцията.

В ежедневния си сутрешен доклад Генералният щаб на Украйна съобщи, че през последните 24 часа по фронтовата линия са се състояли 147 сблъсъка на фронта, предаде БТА.

Украинските власти все още не са коментирали публично евентуални руски нарушения на примирието, което трябваше да включва и размяна на по 1000 военнопленници от всяка страна. Руското министерство на отбраната заяви днес, че Украйна е нарушила примирието, като е изстреляла дронове и е нанесла артилерийски удари срещу руските войски. В изявлението се казва още, че руските сили са свалили 57 украински дрона.

Русия обяви едностранно примирие за 8 май и 9 май, а украинският президент Володимир Зеленски обяви примирие, което трябваше да започне на 6 май, но двете страни бързо се обвиниха взаимно в нарушаването и на двете.