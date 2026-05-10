Иран пратил на САЩ отговора си за край на войната по пакистанските посредници

Иран предостави официално на пакистанските посредници своя отговор на най-новото американско предложение, целящо да се сложи край на военната агресия срещу страната, предаде държавната информационна агенция ИРНА, като се позова на запознат източник.

Според предложения план настоящата фаза на преговорите е съсредоточена изключително върху прекратяването на военните действия в региона, уточни пред ИРНА източникът.

Говорител на иранското външно министерство по-рано заяви, че вижданията и съображенията на Техеран по отношение на предложенията на САЩ ще бъдат предадени, щом приключат вътрешните обсъждания и бъдат направени окончателните заключения, пише БТА.

На 8 април, с посредничеството на Пакистан, Техеран и Вашингтон се споразумяха за примирие, което спря близо 40-дневната съвместна агресия от страна на САЩ и Израел срещу Ислямската република. Броени дни по-късно преговорите в Исламабад продължиха, но те не доведоха до пробив, припомня ИРНА.