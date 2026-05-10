Катар предупреди Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани КАДЪР: Екс/@SkyNews

Премиерът на Катар Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани заяви днес, че използването на Ормузкия проток като средство за натиск само ще "задълбочи кризата" в Близкия изток, предаде Франс прес.

В телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи катарският премиер е подчертал, че затварянето на Ормузкия проток или използването му за политически натиск ще доведе до допълнителна ескалация на напрежението в региона, съобщи катарското външно министерство.

Ал Тани е заявил също, че принципът за свобода на корабоплаването не може да бъде поставян под съмнение, предаде БТА.

Разговорът се състоя, след като Катар съобщи за атака с дрон срещу търговски кораб в неговите териториални води.

