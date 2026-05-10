Катар предупреди Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск

Премиерът на Катар Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани заяви днес, че използването на Ормузкия проток като средство за натиск само ще "задълбочи кризата" в Близкия изток, предаде Франс прес.

В телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи катарският премиер е подчертал, че затварянето на Ормузкия проток или използването му за политически натиск ще доведе до допълнителна ескалация на напрежението в региона, съобщи катарското външно министерство.

Ал Тани е заявил също, че принципът за свобода на корабоплаването не може да бъде поставян под съмнение, предаде БТА.

Разговорът се състоя, след като Катар съобщи за атака с дрон срещу търговски кораб в неговите териториални води.