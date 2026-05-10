Населението на Египет достигна 109 милиона души, бебе се ражда на всеки 15,9 секунди

В Египет бебе се ражда на всеки 15,9 секунди. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Населението на Египет е достигнало 109 милиона души, според Централната агенция за обществена мобилизация и статистика, цитирана от в. “Ал Ахрам”. Данните показват, че времето необходимо за нарастване с един милион е намаляло до 267 дни в сравнение с 287 дни за предишното увеличение с един милион. 

Средният брой раждания на ден също е скочил - от 5165 на 5439, което означава, че едно бебе се ражда на всеки 15,9 секунди. 

Наред с това се е увеличила и средната дневна смъртност - от 1681 на 1694. 

Въпреки отчетения по-висок брой раждания дневно, раждаемостта е намаляла от 1,85 процента през 2024 г. до 1,81 процента през 2025 г., а коефициентът на плодовитост е спаднал от 2,85 деца на жена през 2021 г. до 2,34 деца на жена през 2025 години, пише БТА.

Със 109 милиона души, живеещи в страната и около 10 милиона египтяни в чужбина, Египет се нарежда на 13-то място в глобален мащаб, като представлява близо 1,45 процента от населението на света. Северноафриканската държава е най-многолюдната в арабския свят и третата по население в Африка след Нигерия и Етиопия, според специализирания уебсайт “Уърлдомитър” (Worldometer). 

Високата раждаемост е едно от най-сериозните предизвикателства пред развитието на Египет. През последните години правителството започна няколко кампании за ограничаване на прираста и справяне с пренаселеността, включително чрез безплатно разпространение на противозачатъчни средства и финансови стимули за семейно планиране. 

