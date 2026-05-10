Финансовият министър на САЩ ще посети Япония и Южна Корея преди срещата на Тръмп и Си

Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт ще проведе срещи в Япония и Южна Корея преди планираната среща на върха между президента Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в Пекин, предаде Ройтерс.

Бесент съобщи в социалната мрежа Екс (X), че в понеделник заминава за Азия. За посещението му в Япония стана ясно още в четвъртък. Според Киодо са планирани срещи и с японския министър на търговията и индустрията Риосей Аказава, както и с японския външен министър Тошимицу Мотеги, както и с неговия ресорен колега Сацуки Катаяма, пише БТА.

По думите му във вторник той ще се срещне в Токио с японския премиер Санае Такаичи, а в сряда в Сеул ще разговаря с китайския вицепремиер Хъ Лифън.

Посещенията се осъществяват дни преди очакваната среща между Тръмп и Си, на която се предвижда да бъдат обсъдени търговските отношения, напрежението около Иран и глобалната икономическа ситуация.

