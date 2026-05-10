Турски ютубър от кораба с хантавирус отишъл на сватба в Истанбул

Всички пътници на борда прегръщали съпругата на първия загинал от заразата

Турският ютубър Рухи Ченет е присъствал на многолюдна сватба в Истанбул, след като е бил пътник на круизния кораб MV Hondius, където се разпространяваше хантавирус, съобщават западни издания.

Влогърът каза, че се е качил на кораба в Ушуая, Аржентина, на 1 април, за да запише репортаж за една от спирките му - отдалечен архипелаг в Южния Атлантик. Ченет е бил на кораба по време на първия смъртен случай, а на 24 април напуснал плавателния съд. По-късно се прибрал в родината си, където присъствал на сватба на 3 май. Това е същият ден, в който Световната здравна организация обяви, че на плавателния съд има огнище на хантавирус.

“На датата, в която присъствах на сватбата, епидемията от хантавирус не беше обявена от Световната здравна организация ”, написа той в инстаграм. По-късно той отбеляза, че

се е

самоизолирал

и следи здравето си и също така си бил направил изследвания след завръщането си в Турция, които не са показали никакви симптоми.

Ютубърът обяви, че след завръщането си в Турция му е било казано, че не е необходимо да бъде под карантина, стига да няма симптоми.

“Не бяхме добре информирани”, каза Ченет пред Ен Би Си, допълвайки, че персоналът на кораба бил толкова убеден, че първоначалната смърт от вируса е била от естествени причини, че не са взети никакви мерки за безопасност. Ютубърът споделя също как всички се стичали да утешават вдовицата на първия починал – без тогава да знаят, че съпругът ѝ е починал от смъртоносен вирус, с който тя също е заразена.

“Всички я съжаляваха. Прегръщаха я и разговаряха с нея. Хората просто се опитваха да я подкрепят, защото беше загубила съпруга си. Тя ни наричаше своите ангели закрилници”, казва Рухи пред “Дейли Мейл”.

Той допълни, че заедно с неговия оператор са разбрали риска по време на пътуването с кораба, след като са видели състоянието на пътник със симптоми. “От този момент с оператора ми се заключихме в стаята си. Напълно прекъснахме контакта с външния свят”, твърди Ченет.

Рухи слязъл от кораба заедно с вдовицата на първия починал. Тогава забелязал, че тя внезапно се почувствала зле. “Спомням си, че в деня, в който слязохме, тя се мъчеше да ходи”, разказва ютубърът. Жената почина два дни по-късно, след като беше транспортирана със самолет до болница в Йоханесбург.

Същевременно в неделя се проведе евакуация на останалите пътници на круизния кораб на Канарските острови. Те бяха свалени от плавателния съд от

медицински

екипи в защитни

костюми,

след като бяха прегледани за инфекцията. По-късно били откарани с автобус до летището на Тенерифе, откъдето ги чакаха самолети, с които да се приберат до страните си.

Световната здравна организация съобщи за осем случая на заболяването на кораба, като трима души са починали. Според СЗО епидемията е свързана с вирус от Андите. Инкубационният период може да бъде до шест седмици, така че здравните власти не изключват възможността за нови случаи на болни.



Пътници от круизния кораб MV Hondius са качени в автобус, след като бяха евакуирани от плавателния съд.

Медицински персонал в защитни костюми отговаряше за евакуацията на пътниците.