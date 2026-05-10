Самолетът с испанците, евакуирани от кораба "Хондиус", кацна във военна база до Мадрид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолетът, превозващ 14-те испанци, евакуирани тази сутрин от круизния кораб "Хондиус", се приземи във военната база в град Торехон близо до Мадрид, съобщи журналистка от Франс прес.

Пристигналите със самолета 13 пътници и член на екипажа на кораба, на който се появи огнище на хантавирус, ще бъдат прехвърлени направо във военната болница "Гомес Уля" в югозападната част на испанската столица, където ще бъдат поставени под карантина и под лекарско наблюдение, пише БТА.

Испанските власти започнаха тази сутрин процеса по евакуация на пътниците от кораба, закотвен край остров Тенерифе, като служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове, съобщи испанското Министерство на здравеопазването.

Испанските граждани са първите, които слизат от кораба. Те бяха превозени до брега с малки лодки на групи от петима души. Там ги очакваха автобуси, които ги откараха до местното летище.