Телата на четирима мъже са открити в две реки близо до хърватско-словенската граница

Телата на четирима мъже са били намерени вчера в реките Купа и Мрежница в Хърватия близо до границата със Словения, съобщи днес полицейската служба в хърватския град Карловац, предаде ХИНА.

Полицията в Карловац получила няколко отделни сигнала в рамките на вчерашния ден, както от граждани, така и от словенската полиция, пише БТА.

След като гражданин съобщил, че е забелязал едно тяло в Купа в района на село Рибник, полицейски служители са провели разследване на терен, при което членове на Хърватската планинска спасителна служба са извадили тялото на неидентифициран мъж.

По-късно хърватските полицаи получили информация от словенските си колеги, според която още две тела на мъже са забелязани в Купа в района на село Нетретич. Заедно със словенски пожарникари хърватските полицаи успели да извадят телата.

Вечерта полицията получила още един сигнал от гражданин, който забелязал тяло в река Мрежница в района на Генералски Стол, след което членове на Хърватската планинска спасителна служба извадили тялото на неидентифициран мъж.

"Предстои по-нататъшно криминално разследване заедно с аутопсии, за да бъдат установени точните причини за смъртта и самоличността на всички починали", посочи полицията.

В началото на май четирима мъртви мигранти бяха открити в хърватското село Доне Прилишче близо до границата със Словения, а други двама нелегални мигранти бяха хоспитализирани, напомня агенцията.