Стармър обяви, че иска 10 години власт, въпреки призивите да подава оставка

Британският премиер Киър Стармър обеща да продължи да се бори, като описа правителството си като "проект за 10 години", въпреки засилващите се призиви да подаде оставка след разгрома на партията му на местните избори по-рано тази седмица, съобщи Ройтерс.

Лейбъристката партия на Стармър претърпя най-тежката загуба на местни избори, с която се е сблъсквала управляваща партия през последните повече от три десетилетия, докато популистката партия "Реформирай Великобритания" отбеляза значителна победа, което подтикна все по-голям брой лейбъристи в парламента да призоват за отстраняването на премиера от поста.

Бившата министърка в правителството на Стармър, Катрин Уест, заплаши да потърси подкрепата на депутати, за да предизвика оспорване на лидерството му, ако правителството не предприеме стъпки за отстраняването му до понеделник, предаде БТА.

Съгласно партийните правила, за да се предизвика оспорване на лидерството, са необходими 20% от представителите на партията в парламента, или 81 депутати. Досега около 30 парламентаристи публично изразиха несъгласие с управлението на Стармър.

На въпроса в публикувано днес във в. "Обзървър" в интервю дали ще поведе лейбъристите на следващите общи избори и ще довърши втория си мандат, Стармър отговори: "Да, ще го направя." Той добави: "Няма да се откажа от поста, на който бях избран през юли 2024 г. Няма да хвърля страната в хаос."

Ако Стармър бъде отстранен през следващите седмици, Великобритания ще се раздели със седмия си премиер за последното десетилетие, посочва Ройтерс.

Засега кабинетът на Стармър остава лоялен, въпреки загубите от четвъртък.

Министърката на образованието Бриджит Филипсън заяви, че е уверена, че той може да обърне нещата, като каза днес пред "Скай Нюз", че Стармър ще начертае "нова посока" за Великобритания в речта си утре.

"Получихме истински шамар от избирателите, няма как да избягаме от това", каза тя. "Трябва да се замислим сериозно."

Уест, която беше младши министър на външните работи, докато Стармър не я уволни миналата година, заяви, че ще изслуша речта на Стармър в понеделник, преди да вземе окончателно решение дали да подаде оставка.

На въпроса дали ще успее да събере необходимите гласове, Уест отговори пред Би Би Си: "Ще разберем."

Въпреки това някои леви депутати от Лейбъристката партия – често критикуващи Стармър – призоваха колегите си да не подкрепят плана ѝ.

Стармър трябва да свика следващите национални избори до 2029 г. Ако остане на поста си през втори пълен мандат, той ще стане третият най-дълго управлявал британски лидер през последните две столетия след Маргарет Тачър и Тони Блеър, посочва Ройтерс.