Над 200 000 мигранти стигнали до Англия с малки лодки от 2018 г. насам

Повече от 200 000 мигранти са пристигнали във Великобритания, прекосявайки Ламанша с малки лодки, от 2018 г., когато започва да води тази статистика, досега, показват официалните данни на британското правителство, цитирани от Франс прес.

Северното крайбрежие на Франция остава основна отправна точка за мигранти, които се опитват да достигнат британските брегове с малки, често препълнени и несигурни плавателни съдове.

Според данни на британското вътрешно министерство около 70 души са пристигнали в петък с една лодка, с което общият брой на мигрантите, прекосили Ламанша от 2018 г., е достигнал 200 013 души.

Най-малко 29 мигранти са загинали при опити да прекосят Ламанша през 2025 г., сочат данни на АФП, базирани на официални френски и британски източници.

Премиерът Киър Стармър е под нарастващ политически натиск по темата за миграцията на фона на победата отпреди дни на местните избори на антиимиграционната партия "Реформирай Обединеното кралство".

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд предложи сериозно ограничаване на защитите за бежанците и премахване на автоматичните обезщетения за търсещите убежище, пише БТА.

Миналия месец Великобритания и Франция подписаха ново тригодишно споразумение за ограничаване на незаконното преминаване през Ламанша.

Съгласно споразумението Франция ще увеличи с повече от 50% броя на служителите от силите за сигурност по крайбрежието. Лондон е обещал до 766 милиона евро финансиране, като близо една четвърт от сумата ще бъде изплатена само при доказана ефективност на френските мерки.