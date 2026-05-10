Стачки в Италия ще доведат до отменени полети и транспортни затруднения утре

Пътниците в Италия трябва да се подготвят за сериозни затруднения във въздушния транспорт в началото на седмицата заради обявени стачки в сектора, предаде АПА.

Синдикатите са насрочили протестни действия за утре, като най-сериозно засегнати се очаква да бъдат полетите на нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет“ (EasyJet). Стачката ще продължи от 10:00 до 18:00 часа местно време.

Италианската авиокомпания „ИТА Еъруейз“ (ITA Airways) също съобщи за отменени полети. По данни на превозвача около 38 на сто от полетите ще бъдат анулирани заради стачните действия.

Авиокомпаниите призоваха пътниците да проверяват предварително статуса на своите полети чрез интернет страниците на превозвачите или чрез туристическите агенции, преди да отпътуват към летищата, предаде БТА.

Засегнатите пътници ще могат да променят безплатно резервациите си или при определени условия да поискат възстановяване на заплатените суми.

За следващите дни в Италия са планирани и допълнителни стачки.

Основният синдикален съюз (USB) призова за нова стачка на 18 май, която ще засегне железопътния транспорт, магистралните услуги и здравния сектор.

Между 25 и 29 май е насрочена и национална стачка в сектора на автомобилния товарен транспорт. Няколко бизнес асоциации планират спиране на движението на камиони в цялата страна.