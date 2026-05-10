ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 дни след свлачището край Пампорово движението в...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22821670 www.24chasa.bg

Стачки в Италия ще доведат до отменени полети и транспортни затруднения утре

440
Летище СНИМКА: Pixabay

Пътниците в Италия трябва да се подготвят за сериозни затруднения във въздушния транспорт в началото на седмицата заради обявени стачки в сектора, предаде АПА.

Синдикатите са насрочили протестни действия за утре, като най-сериозно засегнати се очаква да бъдат полетите на нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет“ (EasyJet). Стачката ще продължи от 10:00 до 18:00 часа местно време.

Италианската авиокомпания „ИТА Еъруейз“ (ITA Airways) също съобщи за отменени полети. По данни на превозвача около 38 на сто от полетите ще бъдат анулирани заради стачните действия.

Авиокомпаниите призоваха пътниците да проверяват предварително статуса на своите полети чрез интернет страниците на превозвачите или чрез туристическите агенции, преди да отпътуват към летищата, предаде БТА.

Засегнатите пътници ще могат да променят безплатно резервациите си или при определени условия да поискат възстановяване на заплатените суми.

За следващите дни в Италия са планирани и допълнителни стачки.

Основният синдикален съюз (USB) призова за нова стачка на 18 май, която ще засегне железопътния транспорт, магистралните услуги и здравния сектор.

Между 25 и 29 май е насрочена и национална стачка в сектора на автомобилния товарен транспорт. Няколко бизнес асоциации планират спиране на движението на камиони в цялата страна.

Летище СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)