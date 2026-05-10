Евакуираните от кораба "Хондиус" французи пристигнаха на летище "Бурже" край Париж

Самолетът с петимата французи, евакуирани тази сутрин от кораба "Хондиус", на който възникна огнище на хантавирус, се приземи малко преди 16:30 ч. местно време на летище "Бурже" северно от Париж, съобщиха от мястото журналисти от Франс прес.

Петима пътници от круизния кораб ще бъдат транспортирани до парижката болница "Биша" в Париж, където ще бъдат поставени в изолация за 72 часа, за да се направи пълна оценка на състоянието им, предаде БТА.

По-рано АФП съобщи, че самолет, превозващ 14-те испанци от същия кораб, се е приземил във военната база в град Торехон близо до Мадрид, откъдето те ще бъдат прехвърлени директно във военна болница в испанската столица, за да бъдат поставени под карантина и под лекарско наблюдение.