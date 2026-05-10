Братовчед на Башар Асад - първият високопоставен служител на режима в Сирия, даден на съд

Братовчед на Башар Асад стана първият високопоставен служител на сваления сирийски диктатор, който се изправя пред съда, след като днес срещу него бяха повдигнати официални обвинения в наказателен съд в Дамаск, съобщи ДПА.

Има надежди, че процесът срещу бившия бригаден генерал Атеф Наджиб, който започна с предварително заседание в края на април, ще доведе до някаква отчетност за зверствата, извършени по време на бруталното управление на Асад, предаде БТА.

Асад беше свален от власт по време на офанзива на ислямистки милиции през декември 2024 г. и избяга в изгнание в Русия. Смята се, че той живее със семейството си между Москва и Обединените арабски емирства. Асад също е обвинен в процеса.

Като бивш шеф на сигурността в южния град Дараа, Наджиб е обвинен в престъпления срещу сирийския народ, включително "систематични масови убийства" и произволни арести. Именно в Дараа през 2011 г. започнаха мирни бунтове срещу Асад, след като тийнейджъри нарисуваха антиправителствени графити по стените на училището си и бяха арестувани.

Протестите бяха жестоко потушени и в крайна сметка доведоха до гражданска война, в която изгубиха живота си стотици хиляди хора, която причини мащабни разрушения и беше белязана безпрецедентно насилие срещу населението. Стотици хиляди хора се озоваха в затвори, а много от тях бяха измъчвани или изчезнаха. Много роднини на жертвите виждат процеса като първа стъпка към справедливост, посочва ДПА.

Други обаче го възприемат просто като опит да се успокоят населението и чуждестранните партньори. Критиците подчертават, че сирийското законодателство не признава за престъпления военните престъпления или тези срещу човечеството, отбелязва ДПА.