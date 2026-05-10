Товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, премина през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили, съобщи днес полуофициалната иранска агенция Тасним, предаде Ройтерс.

Тасним идентифицира кораба като „Мдл Тоофан“, като посочи, че той е отплавал от пристанището Рас ал Хаир в Саудитска Арабия и пътува за Рио Гранде в Южна Бразилия, пише БТА.

Корабът е направил опит да премине през протока на 4 май, но е бил върнат от иранските въоръжени сили, съобщи агенцията. От вчера това е вторият кораб, който използва определения от Иран маршрут, за да премине през морския път, се казва още в изявлението.