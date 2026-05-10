Володимир Зеленски: Русия не спазва примирието по фронтовата линия

Русия се въздържа от масирани въздушни и ракетни удари срещу Украйна от началото на примирието в събота, но не е прекратила атаките по фронтовата линия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.

"Хубаво е, че към момента, днес, не е имало масирани атаки – ракетни удари, въздушни удари", каза той във вечерното си обръщение на втория ден от постигнатотот с посредничеството на САЩ примирие, пише БТА.

"Но няма мир в районите по фронтовата линия, в общностите близо до фронта. Руснаците продължават своите атаки в тези райони, които са ключови за тях."