Израел е създал тайна база в Ирак за войната срещу Иран

Израел е създал тайна военна база в иракската пустиня в подкрепа на въздушната си кампания срещу Иран и е нанесъл удари по иракски войски, които почти разкрили обекта в началото на войната. Това съобщават източници, запознати със случая, сред които и американски представители, пише „Уолстрийт джърнъл“.

По думите им Израел е изградил базата малко преди началото на конфликта със знанието на САЩ. Там са били разположени части на специалните сили и логистичен център за израелските военновъздушни сили.

На мястото са били базирани и спасителни екипи за евакуация на пилоти при евентуално сваляне над Иран. До подобен случай не се е стигнало. След като американски изтребител F-15 бил свален край иранския град Исфахан, Израел предложил помощ, но американските сили сами провели операцията по спасяването на двамата пилоти, твърди един от източниците. Израел обаче е нанесъл въздушни удари в подкрепа на операцията.

Тайната база едва не била разкрита в началото на март. Иракски държавни медии съобщили, че местен овчар е подал сигнал за необичайна военна активност в района, включително полети на хеликоптери, след което иракската армия изпратила подразделения за проверка. Според източник, запознат със случая, Израел е задържал настъплението им чрез въздушни удари.

Израелската армия отказа коментар. Иракското правителство тогава осъди нападението, при което загина иракски войник.

„Тази безразсъдна операция беше извършена без координация и без одобрение“, заяви пред иракските държавни медии генерал-лейтенант Каис ал Мухамадауи, заместник-командир на Съвместното оперативно командване – ключова структура за сигурност в страната.

В жалба до ООН, подадена по-късно през март, Ирак посочва, че атаката е включвала чуждестранни сили и въздушни удари, като отговорността е приписана на САЩ. Според източник, запознат със случая, американски сили не са участвали в нападението.

Сблъсъкът получи широко отражение в иракските и арабските медии и предизвика спекулации относно самоличността на участващите сили.

След сигнала на овчаря иракски войници потеглили с бронирани автомобили „Хъмви“ към района призори. Групата попаднала под интензивен обстрел, при който един войник бил убит, а двама ранени, съобщава Мухамадауи.

Иракските власти изпратили още две подразделения от Контратерористичната служба, която игра ключова роля в борбата срещу „Ислямска държава“, за да претърсят района. При операцията били открити доказателства за присъствието на военни сили.

„Изглежда, че на терен е действала определена сила още преди удара, подкрепяна от въздуха и разполагаща с възможности, които надхвърлят тези на нашите части“, казва Мухамадауи.

Говорител на иракското правителство отказа допълнителен коментар относно инцидента и дали властите са знаели за израелската база.

САЩ многократно са извършвали удари в Ирак за защита на собствените си бази и други обекти.

Разкритията за базата и рисковете, които Израел е поел при изграждането и защитата ѝ, хвърлят светлина върху начина, по който страната е успяла да води въздушна кампания срещу противник, намиращ се на около 1600 километра разстояние.

Базата в Ирак е позволила на Израел да се приближи до бойната зона. Там са били разположени спасителни екипи за по-бърза реакция при евентуални извънредни операции. Според един от източниците на обекта са присъствали и специални части на израелските военновъздушни сили, обучени за командоски операции на вражеска територия.

По време на петседмичната кампания израелската авиация е извършила хиляди удари по цели в Иран.

Според експерти по сигурността американските сили често изграждат временни оперативни бази преди военни операции. Подобен временен обект е бил създаден и в самия Иран за операцията по спасяването на американските пилоти, чийто самолет паднал в началото на април.

По време на мисията САЩ унищожили самолети и хеликоптери, останали блокирани в района.

„Нормално е преди подобни операции да се извършва разузнаване и да се създават такива позиции“, казва Майкъл Найтс, ръководител на изследванията в консултантската компания „Хърайзън Ингейдж“.

Западната пустинна част на Ирак е огромна и рядко населена, което я прави идеално място за временни бази, посочва Найтс. Американските специални сили са използвали същия район при операциите срещу Саддам Хюсеин през 1991 и 2003 г.

По думите му местните жители от години стават свидетели на странна активност в пустинята – от бойци на „Ислямска държава“ до екипи за специални операции – и са свикнали да стоят далеч от подобни места.

Найтс допълва, че местни жители са му разказали за необичайна активност на хеликоптери по време на настоящата война.

Израелски представители неведнъж са намеквали за тайни операции по време на конфликта. В началото на март командирът на израелските военновъздушни сили Томер Бар изпратил писмо до военнослужещите.

„В тези дни бойци от специалните подразделения на военновъздушните сили изпълняват специални мисии, които могат да разпалят въображението“, пише Бар, който приключи мандата си като командир на авиацията в началото на май, пише БГНЕС.