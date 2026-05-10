Северна Корея промени конституцията си: Ответен ядрен удар при убийство на Ким Чен Ун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея е актуализирала конституцията си, така че да изисква ответен ядрен удар, ако лидерът Ким Чен Ун бъде убит, съобщава Fox News.

Промяната идва на фона на засиленото глобално напрежение след убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей и други официални лица по време на неотдавнашен конфликт.

Хаменей беше убит при израелски удар в Техеран като част от координирана американско-израелска военна операция по-рано тази година.

Конституционната промяна е била одобрена по време на заседание на Върховното народно събрание на Северна Корея, открито на 22 март в Пхенян. Националната разузнавателна служба на Южна Корея е информирала висши държавни служители тази седмица за актуализацията, според публикацията.

Обновената политика описва процедурите за ответни действия, ако ръководството на Северна Корея бъде обезвредено или убито.

„Ако системата за командване и контрол над ядрените сили на държавата бъде поставена в опасност от атаки на враждебни сили... ядрен удар ще бъде нанесен автоматично и незабавно", гласи обновената разпоредба.

По-рано Rojters съобщи, че Северна Корея е променила конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, което отразява стремежа на Ким Чен Uн официално да третира двете Кореи като отделни държави.

Това е първият път, в който Северна Корея включва териториална клауза в конституцията си.

Миналия месец Ким обеща допълнително да засили ядрените способности на страната, като същевременно запази твърдата си позиция спрямо Южна Корея, която той нарече „най-враждебната" държава. Той също така обвини Съединените щати в „държавен тероризъм и агресия" и даде сигнал, че Северна Корея може да поеме по-активна роля в противопоставянето срещу Вашингтон на фона на нарастващото глобално напрежение.