ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томича, славният вестникар от Търново, прати на де...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22822736 www.24chasa.bg

Карантина за евакуираните французи заради симптоми на хантавирус при един

868
Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

Един от петимата френски пътници, евакуирани от круизния кораб "Хондиус" след избухването на епидемия от хантавирус, е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж, съобщи днес френският премиер Себастиен Льокорню, предаде ДПА.

И петимата пътници са били незабавно поставени под строга карантина до второ нареждане, каза Льокорню.

Те получават медицинска помощ и се подлагат на тестове и медицински прегледи, добави той.

Премиерът не уточни какви симптоми е проявил пътникът, пише БТА.

"Днес вечерта ще издам указ, за да се приложат подходящи мерки за изолация на лицата, които са били в контакт с него, и за да се защити населението“, добави Льокорню.

Себастиен Льокорню Снимка: X/ @CNEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)