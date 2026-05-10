Карантина за евакуираните французи заради симптоми на хантавирус при един

Един от петимата френски пътници, евакуирани от круизния кораб "Хондиус" след избухването на епидемия от хантавирус, е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж, съобщи днес френският премиер Себастиен Льокорню, предаде ДПА.

И петимата пътници са били незабавно поставени под строга карантина до второ нареждане, каза Льокорню.

Те получават медицинска помощ и се подлагат на тестове и медицински прегледи, добави той.

Премиерът не уточни какви симптоми е проявил пътникът, пише БТА.

"Днес вечерта ще издам указ, за да се приложат подходящи мерки за изолация на лицата, които са били в контакт с него, и за да се защити населението“, добави Льокорню.