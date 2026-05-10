Белият дом: Доналд Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Говорителка на Белия дом днес съобщи детайли около предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, предаде Ройтерс.

Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта. В четвъртък ще се състои церемонията по започване на визитата, а вечерта ще се проведе държавен прием в чест на госта от САЩ.

По думите на говорителката на Белия дом в петък ще има официален обяд пред отпътуването на Тръмп, пише БТА.

По време на визитата ще бъде обсъдено създаването на съвместен търговски съвет и съвет за инвестиции.

Китай и САЩ ще обсъдят аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката.

По думите на говорителката на Белия дом Тръмп планира да приеме китайския президент Си Цзинпин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година.

Ройтерс също така съобщи, че според високопоставен американски представител Тръмп и китайският президент вероятно ще обсъдят подкрепата на Китай за Иран и Русия.

Същият източник добавил пред агенцията, че Вашингтон има притеснения относно сигурността, свързана с изкуствения интелект и лидерите на САЩ и Китай може да обсъдят това по време на визитата на Тръмп в Китай.

