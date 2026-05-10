Гърция поставя свой гражданин от кораба с хантавирус под 45-дневна карантина

Гърция ще постави под 45-дневна карантина свой гражданин, който е бил на борда на круизния кораб „Хондиус", засегнат от огнище на хантавирус, съобщиха от гръцкото министерство на здравеопазването. Мъжът, който е на около 70 години, ще бъде евакуиран със специален полет на гръцките военновъздушни сили.

Първоначално той ще бъде транспортиран от Канарските острови до летище Айндховен в Нидерландия, а след това ще бъде преместен в Атина. Там ще бъде настанен в специално оборудвана болнична стая с отрицателно налягане и ще остане под задължителна карантина за 45 дни. По данни на властите мъжът е в добро състояние и няма симптоми.

Огнището на хантавирус на борда на „Хондиус" вече е отнело живота на трима пътници – нидерландско семейство и германска гражданка. Като предпазна мярка всички пътници на луксозния круизен кораб се считат за високорискови.

Междувременно самолетът с петимата френски граждани, евакуирани от кораба, кацна малко преди 16:30 ч. местно време на летище „Бурже" край Париж, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. Те ще бъдат настанени в парижката болница „Биша", където ще останат в изолация за 72 часа, докато бъде направена пълна оценка на състоянието им.

По-рано самолет с 14 испански граждани от същия кораб се приземи във военната база Торехон край Мадрид. Оттам пътниците ще бъдат прехвърлени във военна болница в испанската столица, където ще бъдат поставени под карантина и под лекарско наблюдение.

Хантавирусът се свързва с контакт с урина или изпражнения на заразени гризачи и макар да е рядък, може да протече тежко. Установеният на борда щам е от вида „Андес" (ANDV) – единственият известен хантавирус, който може да се предава между хора.

Здравните власти подчертават, че срещу хантавируса няма ваксина или специфично лечение. По данни на медицинските служби заболяването е ендемично в части от Южна Америка, включително Аржентина, откъдето корабът е отплавал през април.

Трийсет членове на екипажа ще останат на борда, а корабът ще отплава към Нидерландия, където ще бъде извършена пълна дезинфекция.

Плавателният съд отплава в сряда от Кабо Верде към Испания, след като Световната здравна организация и Европейският съюз поискаха Мадрид да координира евакуацията на пътниците.

От Европейската комисия вече заявиха, че засега няма основание за тревога в ЕС заради случаите на хантавирус. От Световната здравна организация също подчертаха, че ситуацията не може да бъде сравнявана с пандемията от COVID-19.