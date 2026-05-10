Тръмп към Иран: Вече няма да се смеете

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изостри реториката си срещу Иран в неделя. Той предупреди, че продължителното дипломатическо протакане от страна на Ислямската република е към своя край, въпреки че Техеран е изпратил нов отговор на американско мирно предложение чрез пакистански посредник.

„Иран си играе със Съединените щати и останалата част от света вече 47 години", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, добавяйки, че Иран „вече няма да се смее". Все още не е ясно дали администрацията е разгледала последното предложение на Техеран към момента на публикацията, в която не се споменава директно за него.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц затвърди позицията на администрацията по-рано в неделя, заявявайки пред Fox News, че Вашингтон е поставил „много ясна червена линия" в предложението си към Техеран.

„Тръмп ясно заяви, че те никога няма да имат ядрено оръжие и не могат да държат световните икономики като заложник", каза Уолц. Коментарите отразяват дългогодишната политика на САЩ, според която на Иран не трябва да бъде позволено да разработва ядрени оръжия — позиция, която е в основата на американската дипломация спрямо Техеран при различни администрации.

Иран последователно твърди, че ядрената му програма е с гражданска цел, въпреки че западни правителства и международни инспектори изразяват опасения относно мащаба и намеренията на програмата, пише Turkiyetoday.

Пакистанският канал подчертава дипломатическата сложност

Използването на Пакистан като посредник подчертава липсата на преки дипломатически отношения между Вашингтон и Техеран, прекъснати след Ислямската революция в Иран и кризата със заложниците през 1979 г. Трети страни посредници, включително Оман и Катар, исторически често са служили като канали за комуникация между двете правителства по време на преговори.

Все още не е ясно дали последният отговор на Иран представлява съществена промяна или продължение на това, което Тръмп нарече умишлено протакане. Заповедта „Купувай американско" дава вътрешнополитически фон

Междувременно Тръмп използва същата социална платформа, за да популяризира политика в подкрепа на американското производство, рекламирайки Изпълнителна заповед 14392, която според него ограничава измамното етикетиране „Произведено в Америка" и затяга ограниченията за федералните агенции при покупка на чуждестранни стоки.

Администрацията заяви, че затваря вратички, които досега са позволявали на държавни институции да купуват чуждестранни продукти, дори когато има налични американски алтернативи.



