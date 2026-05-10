Иран отхвърли твърденията за петролен разлив в близост до остров Харг

Иранската компания за петролни терминали отхвърли като неверни съобщенията за петролен разлив в близост до остров Харг, предаде Ройтерс.

Тази седмица на сателитни снимки беше забелязан предполагаем петролен разлив на запад от основния петролен хъб на Иран – остров Харг.

Изпълнителният директор на компанията заяви, че проверките не са открили доказателства за течове от резервоари за съхранение, тръбопроводи, съоръжения за товарене или танкери, опериращи в близост до острова.

Той добави, че Центърът за взаимна помощ при морски аварии, регионален орган за морско замърсяване, също не е докладвал за признаци на теч в района, предаде БТА.

Ирански екипи са провели допълнителни проверки на място и лабораторни тестове след появата на съобщенията и не са открили „дори и най-малката следа“ от разлив, добави представителят.