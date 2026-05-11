Икономисти: Бюджетът все още е управляем

Великобритания и Франция свикват виртуална среща за Ормузкия проток

Великобритания и Франция ще бъдат домакини във вторник на многостранна телеконферентна среща на министри на отбраната, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от „Франс 24“, информира БТА.

Съобщението идва няколко часа след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона.

„Министърът на отбраната (на Обединеното кралство) Джон Хийли ще съпредседателства среща на повече от 40 държави заедно с френския си колега, министър Катрин Вотрен, за първата среща на министрите на отбраната на многонационалната мисия“, се казва в съобщението на британското министерство на отбраната.

Онлайн срещата е продължение на двудневната среща в Лондон през април, на която военни представители обсъдиха практическите аспекти на евентуална многонационална мисия, водена от Обединеното кралство и Франция, за защита на корабоплаването през Ормузкия проток.

Вчера обаче френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но „ние никога не сме предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз“.

