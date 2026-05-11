Икономисти: Бюджетът все още е управляем

Германската СДП съгласна Шрьодер да преговаря за изход от войната в Украйна

Герхард Шрьодер Снимка: Архив

Експерти по външна политика от бившата партия на Герхард Шрьодер призовават за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин бившият германски канцлер да бъде използван като посредник в търсенето на изход от войната в Украйна, съобщи ДПА, информира БТА.

"Всяко предложение трябва да бъде сериозно оценено, за да се определи колко е надеждно", заяви Адис Ахметович, говорител по външната политика на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), в интервю за списание "Шпигел".

"Не можем да приемем САЩ и Русия сами да решават бъдещето на Украйна и европейската сигурност. Нашата цел трябва да бъде да имаме място на масата за преговори", каза Ахметович.

"Ако условие за това е участието на бившия германски канцлер, то трябва да се обсъди в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори и да не се отхвърля веднага."

Първи тест би било удължено примирие от двете страни, каза той.

Експертът по външна политика на ГСДП Ралф Щегнер изрази подобно мнение. Досега, каза той, Европа не е била включена в преговорите и не е в състояние да прави предложения. "Ако това може да бъде постигнато чрез някой като Шрьодер, би било небрежно да го отхвърлим."

Путин заяви на пресконференция, че макар САЩ да са се опитали да посредничат, той би могъл да си представи бившия лидер на ГСДП да действа като посредник от европейска страна. "От всички европейски политици бих предпочел преговори с Шрьодер", каза руският президент.

Германското правителство изрази скептицизъм към предложението на Путин, отбелязва ДПА.

