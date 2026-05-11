Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ с първо кметско място в провинция Бранденбург

Кандидат на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) беше избран за кмет на град в източната германска провинция Бранденбург за първи път, съобщи ДПА информира БТА.

На предсрочни избори в град Цеденик, северно от Берлин, Рене Щаткевиц от АзГ победи в неделя с 58,4 процента от гласовете. На второ място се нареди Щефан фон Хунделсхаузен от либералните Свободни демократи с 28,6 процента.

Щаткевиц не е първият кмет от АзГ в Бранденбург – през 2024 г. това стана Арне Рауе, но той беше избран като независим през 2011 и 2019 г. и се присъедини към крайнодясната партия едва през 2024 г.

Новоизбраният кмет по-рано беше депутат от консервативния Християндемократиченски съюз (ХДС), но го напусна през 2010 г.

Победата на Щаткевиц е част от засилването на влиянието на АзГ в национален мащаб. Популистката и анти-имигрантска сила отбелязва рекордно висока подкрепа в социологическите проучвания, като изпреварва дори консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. АзГ има и реалистична вероятност да спечели първото си мнозинство в регионален парламент на предстоящите по-късно тази година избори в провинциите Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания.