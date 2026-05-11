344 деца са починали в епидемия от морбили в Бангладеш

Общо 344 деца са починали от началото на епидемията от морбили, която започна в Бангладеш през март. Броят на случаите продължава да расте, съобщиха здравни представители от страната, цитирани от ДПА, информира БТА.

65 от починалите деца са имали потвърдена инфекция от морбили, а останалите са имали симптоми.

Правителствената Главна дирекция за медицинските служби обяви, че 11 деца са починали само за 24 часа до неделя сутрин. За същия 24-часов период 282 деца са били диагностицирани със заболяването, а 1278 са приети в болница със симптоми на морбили.

След 15 март общо 49 159 деца са проявили симптоми на болестта. От тях 34 909 са били хоспитализирани. Над 30 хиляди от пациентите вече са изписани.

В началоно на април правителството на Бангладеш с подкрепата на УНИЦЕФ, Световната здравна организация (СЗО) и Глобалния алианс за ваксини и имунизации (ГАВИ) започна извънредна ваксинационна кампания срещу морбили и рубеола.

Според УНИЦЕФ кампанията има за цел да осигури защита на над 1,2 милиона деца на възраст от 6-месечна до 5-годишна възраст в 18 от 64-те административни региона на страната.

Службата на ООН заяви, че извънредната кампания допълва рутинните имунизационни действия и е част от по-широка стратегия за възстановяване на имунизационното покритие, укрепване на системите на здравеопазването и изграждане на устойчивост срещу бъдещи епидемии.