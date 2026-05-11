Тръмп на посещение в Китай от сряда до петък

Китайското министерство на външните работи потвърди, че Доналд Тръмп ще бъде в Китай от сряда до петък по покана на президента Си Цзинпин. Това ще бъде първото посещение на американски президент в страната от 2017 г., предаде ДПА, информира БТА.

Самият Тръмп снощи обяви графика на визитата си. Първоначално американският президент планираше да пътува до Китай в края на март, но Вашингтон помоли Пекин да отложи посещението с няколко седмици заради конфликта на САЩ с Иран.

Тръмп и Си се срещнаха за последно в Южна Корея през октомври в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двете най-големи световни икономики от известно време са въвлечени в сериозен търговски конфликт, отбелязва ДПА.