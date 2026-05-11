30% жени сред кандидатите за парламентарните избори в Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Република Кипър се насочва към предстоящите парламентарни избори на 24 май с най-високия до момента брой жени в бюлетините - 224 от общо 753 кандидати. Това съобщава изданието "Сайпръс мейл", като отбелязва, че тенденцията е част от постепенно, но стабилно нарастване на женското политическо участие през последните две десетилетия, информира БТА.

Изданието отбелязва, че жените са 29,7 процента от всички кандидати за 56-местния парламента на страната. Според Агенцията на ООН за жените в световен план жените представляват 27,4 процента от членовете на парламентите и 22,4 процента от министрите в правителствата.

Що се отнася до Кипър, страната е в дъното на класацията по отношение на парламентарното присъствие на жените с 14,3 процента, отбелязва "Сайпръс мейл". В момента в кипърския парламент има осем жени, като броят им е варирал от 1960 г., когато островът обявява независимостта си от Великобритания, досега, а най-високият брой достига 12 през 2020 г.

Миналата година Кипър е бил с най-нисък дял на жените в парламента сред страните членки на Европейския съюз, оставайки много под средното за ЕС ниво от 33,6 процента, посочва още изданието.

Общо 753 кандидати са се регистрирали в надпреварата за 5-годишен мандат в законодателния орган на страната, което според представители на изборните власти е рекорден брой.

От тях 744 души са партийни кандидати, а девет са независими. Мъжете са 520, а жените - 224.

Броят на гласоподавателите, регистрирани в избирателните списъци, е 568 587 души, включително 859 кипърски турци. Над 10 000 души са нови гласоподаватели, отбелязва изданието.

Изборният ден на 24 май започва в 7:00 часа местно време и завършва с 18:00 с едночасова почивка на обед. Броят на избирателните секции е 1200, като секции ще има също в Лондон, Атина, Солун и Брюксел.

Кипър е президентска република. Последните президентски избори се състояха през февруари 2023 г., когато настоящият държавен глава Никос Христодулидис спечели първия си петгодишен мандат.