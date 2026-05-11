Тръмп отхвърли иранските условия за спиране на огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня и го определи като „напълно неприемлив", съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По-рано днес Пакистан получи официалния отговор на Техеран на американското предложение, свързано с войната в Иран, и го предаде на САЩ.

Иранският отговор на предложението на САЩ подчертава необходимостта от спиране на войната на всички фронтове и вдигане на санкциите срещу Техеран, предаде иранската полуофициална информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

В предложението на Иран се иска да бъдат вдигнати санкциите срещу продажбите на ирански петрол по време на 30-дневен период и да бъде прекратена морската блокада на страната.

Агенция Тасним също така цитира източник, според когото иранските условия включват "иранско управление на Ормузкия проток, ако бъдат поети определени ангажименти от САЩ", без да се уточнява за какви ангажименти става въпрос.

Според неназовани източници, цитирани от "Уолстрийт джърнъл", Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна.

Според ирански държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес, иранското предложение е предвиждало компенсации за понесените от войната щети и е поставяло акцент върху иранския суверенитет върху Ормузкия проток.

В реакцията си на иранския отговор, освен че го определи като неприемлив, американският президент не даде по-подробен коментар на условията на Техеран.