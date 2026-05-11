Последните два евакуационни полета на засегнати от хантавирус са в понеделник следобед

Последните два полета за евакуация на пътниците от круизния кораб „Хондиус“, който е закотвен край Тенерифе на испанските Канарски острови, ще отпътуват в понеделник следобед, съобщи министърът на здравеопазването на Испания Моника Гарсия, цитирана от Ройтерс и ДПА, информира БТА.

Тя допълни, че до момента са евакуирани 94 пътници. Според Гарсия на борда ще останат 34 души, предимно членове на екипажа, които ще върнат „Хондуис“ в Нидерландия.

Единият от двата полета, от Австралия, ще вземе шестима от пътниците, а другият полет, от Нидерландия, ще евакуира 18.

И на двата самолета ще бъдат качени пътници и от други държави, които не са организирали собствени евакуационни полети.

В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. От там започна евакуацията на пътниците от различни националности.

По данни на СЗО осем души на борда са се разболели, а трима от тях са починали.

Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба по врене на спирките по маршрута му и властите в много страни от света издирват евентуални случаи на опасното заболяване.