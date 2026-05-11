Главният прокурор на Израел: Назначаването на Роман Гофман за шеф на Мосад е невалидно

Гали Бахарав-Миара СНИМКА: Екс/@cradleturkiye

 Решението на премиера Бенямин Нетаняху да назначи генерал-майор Роман Гофман за следващ шеф на Мосад не е валидно. Това заяви главният прокурор на Израел Гали Бахарав-Миара снощи пред Върховния съд на страната. Процесът, който го е оневинил, е бил фундаментално опорочен, съобщи в. "Джерузалем пост", информира БТА.

Мнението беше изразено преди изслушване утре по петиции, оспорващи назначението. Нетаняху одобри назначаването на Гофман за шеф на Мосад, който да встъпи в длъжност на 2 юни за петгодишен мандат, след като Консултативният комитет за назначения на висши длъжности одобри назначението с мнозинство от гласовете.

Според Бахарав-Миара обаче одобрението на комисията не е било достатъчно. "Разглеждането на решението на комисията и всички обстоятелства по въпроса показват, че са открити съществени недостатъци както в процеса, проведен от комисията, така и във фактическата основа, на която се основава становището на мнозинството в комисията, и в заключенията, които тя формулира на тази основа", пише главният прокурор.

"Това е достатъчно, за да оправдае отмяната на решението на премиера за назначението", добавя тя.

Позицията на главния прокурор предизвика остри критики от страна на съюзници на Нетаняху които я обвиниха, че отново действа срещу правителството, вместо да защитава решенията му, посочва "Джерузалем пост".

Вестникът отбелязва, че министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир лично атакува Бахарав-Миара, заявявайки, че "в Техеран те аплодират" и я обвинява, че се бори срещу Държавата Израел, докато Гофман се бори срещу врага.

