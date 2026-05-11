Инфлацията в Китай най-висока от 3 години

Производствените цени в Китай отбелязаха най-значителен ръст от над три години през април, а темпът на потребителските цени надмина прогнозите на фона на поскъпване на редица суровини заради войната в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си, информира БТА.

Инфлацията при потребителските цени се повиши с 1,2 на сто през миналия месец на годишна основа, отчете днес китайската Национална статистическа служба.

Мнозинството от икономисти, анкетирани от Ройтерс очакваха леко забавяне на инфлацията - до 0,9 на сто, след като през март показателят спадна до 1 на сто.

В същото време през април индексът на цените на производител в Китай скочи до 2,8 на сто, което е най-високо ниво от юли 2022 г., надминавайки прогнозата за увеличение до 1,6 на сто. През март производствените цени наддадоха с 0,5 на сто, прекъсвайки най-дългата дефлационна серия от десетилетия, продължила 42 месеца.

Ръстът на цените в Китай е подпомогнат от рязкото поскъпване на суровините на световните пазари, тъй като войната в Иран затрудни корабоплаването през Ормузкия проток, нарушавайки доставките на енергия и различни други суровини.

По официални данни през април цените на бензина на дребно в Китай са скочили с 19,3 на сто в сравнение със същия месец на миналата година, докато цените на хранителните продукти са спаднали с 1,6 на сто заради по-ниските цени на свинското месо и пресните продукти.

Основният индекс на потребителските цени, който не отчита колебанията в цените на хранителните продукти и енергията, се е повишил с 1,2 на сто през април, като леко надскочи ръста с 1,1 на сто през март.

Инфлацията на потребителските цени беше частично подсилена и от разходите за пътувания, свързани с отбелязването на празника на пролетта и почитта към предците Цинмин, Деня на труда и пролетната ваканция в някои части на страната.

Предварителни данни сочат, че потребителските продажби по време на празничния период около Деня на труда, който приключи на 5 май, също са се повишили с 14,3 на сто спрямо същия период на миналата година, надминавайки ръста от 13,7 на сто, отчетен по време на празниците около Лунната нова година през февруари.