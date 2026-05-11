Запали се гумата на самолет на „Търкиш еърлайнс“ след кацане в Непал

Авиокомпания "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) СНИМКА: Pixabay

Гумата на самолет на турската авиокомпания „Търкиш еърлайнс“ се запали днес след кацане в столицата на Непал Катманду. Това доведе до затваряне на летището за един час, предаде агенция Ройтерс, като се позова на местните власти, информира БТА.

Всичките 277 пътници на борда и 11-членният екипаж на самолета „Еърбъс А330“ са евакуирани през аварийните изходи и нито един човек не е пострадал, съобщи за Ройтерс говорител на органа за гражданска авиация на Непал. Говорителят уточни, че пожарът е обхванал дясната задна гума на самолета. Огънят е бил потушен, а самолетът е бил изтеглен до мястото за престой, каза говорителят пред Ройтерс.

От „Търкиш еърлайнс“ информираха, че при рулиране е бил забелязан дим от гумата и е предприета техническа проверка.

В социалната мрежа Екс високопоставен служител на турската авиокомпания информира, че според първоначалните оценки става дума за техническа неизправност в хидравличен тръбопровод.

От авиокомпанията посочиха още, че е планиран допълнителен обратен полет.

