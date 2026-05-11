Китай изпрати товарна мисия до космическата станция „Тянгун“

Китай изстреля нов космически апарат, пренасящ провизии, до своята космическа станция „Тянгун" („Небесен дворец"), съобщи ДПА, като се позова на китайски медии, информира БТА.

Товарният кораб беше изстрелян с ракетата Long March-7 понеделник сутринта от космическия център Вънчан на южния китайски остров Хайнан. Китайската агенция за пилотирани космически полети обяви, че изстрелването е успешно, допълва ДПА.

Китайската космическа станция „Тянгун" е обитавана от 2021 г. насам и е ключов компонент от амбициозната космическа програма на азиатската страна. Миналата година по време на безпилотна китайска мисия успешно бяха върнати проби от почвата, взети от далечната страна на Луната.

Пекин цели да осъществи пилотирано кацане на Луната до 2030 г., припомня ДПА. Космическата агенция на Китай съобщи, че тестването на системите и оборудването за мисията протича по план, като подготовката се ускорява преди бъдещите лунни експедиции.