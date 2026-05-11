ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остров "Света Анастасия" се включва в Европейската...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22823946 www.24chasa.bg

Китай изпрати товарна мисия до космическата станция „Тянгун“

716
Отломки от китайската космическа станция “Тянгун 1” вероятно ще паднат между 42 и 43 паралел в Северното полукълбо. СНИМКА: Pixabay

Китай изстреля нов космически апарат, пренасящ провизии, до своята космическа станция „Тянгун" („Небесен дворец"), съобщи ДПА, като се позова на китайски медии, информира БТА.

Товарният кораб беше изстрелян с ракетата Long March-7 понеделник сутринта от космическия център Вънчан на южния китайски остров Хайнан. Китайската агенция за пилотирани космически полети обяви, че изстрелването е успешно, допълва ДПА.

Китайската космическа станция „Тянгун" е обитавана от 2021 г. насам и е ключов компонент от амбициозната космическа програма на азиатската страна. Миналата година по време на безпилотна китайска мисия успешно бяха върнати проби от почвата, взети от далечната страна на Луната. 

Пекин цели да осъществи пилотирано кацане на Луната до 2030 г., припомня ДПА. Космическата агенция на Китай съобщи, че тестването на системите и оборудването за мисията протича по план, като подготовката се ускорява преди бъдещите лунни експедиции.

Отломки от китайската космическа станция “Тянгун 1” вероятно ще паднат между 42 и 43 паралел в Северното полукълбо. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)