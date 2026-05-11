Петролът скочи с $4 след отказа на Тръмп да приеме предложения мир от Иран

Петролът скочи с $4 след като президентът Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран на американското мирно предложение е „неприемлив“. Това съобщи Ройтерс, информира БТА.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се покачиха с 4,16 долара или 4,11 на сто до 105,45 долара за барел към 06:40 часа българско време. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува на цена от 99,80 долара за барел, което е ръст от 4,38 долара или 4,59 на сто.

Миналата седмица цените и на двата сорта отбелязаха седмични понижения от 6 на сто на фона на надеждите за скорошен край на продължаващия вече 10 седмици конфликт в Близкия изток, който затвори Ормузкия проток и прекъсна доставките на енергия от региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня и го определи като „напълно неприемлив“.

В предложението на Иран се иска да бъдат вдигнати санкциите срещу продажбите на ирански петрол по време на 30-дневен период и да бъде прекратена морската блокада на страната.

„Петролният пазар продължава да се явява машинка за геополитически заглавия, като цените се колебаят рязко в зависимост от всеки коментар, отхвърляне или предупреждение, идващо от Вашингтон и Техеран“, коментира ситуацията Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във „Филип Нова“ (Phillip Nova).

Очаква се президентът Тръмп да пристигне в Пекин в сряда, където трябва да обсъди въпроса за конфликта с Иран с китайския президент Си Цзинпин, според американски официални лица.

„Вниманието на пазара сега се пренасочва изцяло към посещението на президента Тръмп в Китай тази седмица“, заяви анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

„Има надежда, че той ще успее да убеди Пекин да използва влиянието си върху Иран, за да настоява за всеобщо примирие и разрешаване на (ситуацията с) продължаващите нарушения на доставките в Ормузкия проток“, допълва той.

На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол заради конфликта с Иран и блокадата на Ормузкия проток. На енергийните пазари ще отнемат време да се стабилизират, дори и ако доставките бъдат възобновени, заяви вчера главният изпълнителен директор на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) Амин Насер.