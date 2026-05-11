Кая Калас: Прекратяването на огъня между Русия и Украйна за 9 май беше цинично

Прекратяването на огъня между Русия и Украйна, поискано от руския президент Владимир Путин, беше цинично и целеше предпазването на парада в Москва за 9 май, докато обстрелът по цивилни украинци продължава, коментира днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел, съобщи БТА.

Преди преговори с Русия трябва помежду си да обсъдим за какво да преговаряме с Москва, посочи тя. Русия постоянно напада своите съседи, трябва да помислим как това може да бъде предотвратено. В Приднестровието има руски войски, може тяхното изтегляне да бъде условие за стабилност в региона, добави Калас. Тя призова да се внимава с решения като това за възстановяването на руското участие в международни спортни състезания и във Венецианското биенале. По нейните думи на днешното заседание на европейските външни министри може да се очаква напредък по налагането на европейски санкции срещу отговорните за отвличането на украински деца.

Калас отбеляза, че по отношение на кризата в Близкия изток ЕС подкрепя постигането на дипломатическо решение. Дори да има прекратяване на огъня, трябва да водим разговор за дългосрочните заплахи от Иран и това не е само ядреното оръжие, а и ракетната програма, и иранските киберзаплахи в Европа, поясни върховният представител. Според Калас стремежът е войната да спре, Ормузкият проток да бъде отворен отново за свободно корабоплаване, САЩ и Иран да преговарят.

По нейните думи изтеглянето от Германия на военни от САЩ не е нещо извънредно, защото в Европа войските постоянно се разместват. Важното е американските военни да останат в Европа, те защитават американските и европейските интереси, посочи Калас. Проучваме какво означава на практика съобщението на Пентагона, добави тя.

Калас също така съобщи, че днес предстоят разговори с представители на страните от Западните Балкани по отношение на бъдещото им присъединяване към ЕС и необходимите за това условия. Ще разговаряме за сътрудничеството срещу хибридните заплахи, поясни тя.