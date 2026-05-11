Върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит се оттегля от поста

Германският дипломат Кристиан Шмит се оттегля от поста върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина след близо пет години начело на международната мисия, създадена по силата на Дейтънското мирно споразумение. За решението му съобщи Службата на върховния представител, цитирана от босненския вестник "Ослобождение", информира БТА.

Шмит е уведомил Съвета за прилагане на мира, че желае да прекрати мандата си, като е поискал да бъде започната процедура по избор на негов наследник на поста. До назначаването на нов върховен представител той ще продължи да изпълнява функциите си, за да бъде осигурен плавен преход в управлението на международната мисия в страната.

В цитираното изявление на Шмит се посочва, че по време на неговия мандат е постигнат "значителен напредък" в укрепването на институциите и функционалността на държавата, но се подчертава, че Босна и Херцеговина продължава да се нуждае от дълбоки политически и институционални реформи. Според Шмит Босна все още не е изпълнила ключовите условия, известни като "5+2", за да бъде закрита институцията на върховен представител на международната общност.

Т.нар. "условия 5+2" включват приемливо и устойчиво решение на въпроса за собствеността на държавното и военното имущество; определяне на статут на окръг Бръчко; постигане на фискална устойчивост; върховенство на закона и позитивна оценка за ситуацията в Босна от страна на Управителния съвет на Съвета за прилагане на мира.

Германският дипломат изразява съжаление, че краят на неговия мандат не съвпада с окончателното приключване на международния надзор над Босна и Херцеговина, но подчертава, че ролята на международната общност остава важна за запазването на стабилността и за напредъка на страната към европейска и евроатлантическа интеграция.

Шмит отправя призив към политическите лидери и институциите на всички равнища в Босна и Херцеговина да засилят сътрудничеството помежду си и да продължат реформите заедно с неговия приемник на поста. Той акцентира върху необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, както и върху укрепването на върховенството на закона и изборната система.

В изявлението на Службата на върховния представител се подчертава още, че нито едно от решенията на Шмит не е било отменено от съдебните институции. По време на неговия мандат международната администрация многократно използва т.нар. Бонски правомощия за преодоляване на политически блокади и за защита на конституционния ред на страната, припомня в. "Ослободжение".

Мандатът на Шмит беше белязан от остри политически конфликти, включително напрежение между централните босненски институции и ръководството на населената предимно с етнически сърби федеративна единица Република Сръбска. Шмит многократно отправяше предупреждения срещу сепаратистката реторика на Република Сръбска и блокирането на държавните органи вследствие на решения, взети в Баня Лука. В последния си доклад пред Съвета за сигурност на ООН той отново предупреди за рисковете пред стабилността на страната и подчерта значението на международното присъствие на Западните Балкани за европейската сигурност.

В момента Шмит се намира в Ню Йорк, където ще представи редовния си доклад за ситуацията в Босна и Херцеговина пред ООН, отбелязва босненският вестник.