Кая Калас отхвърли предложението на Путин Шрьодер да преговаря за край на войната в Украйна от името на Европа

1448
Кая Калас Снимка: КАДЪР: Екс/@kajakallas

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес отхвърли направеното от Кремъл предположение, че бившият германския канцлер Герхард Шрьодер би могъл да представлява Европа в бъдещи преговори с Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руският президент Владимир Путин в събота каза в отговор на журналистически въпрос, дали е готов да участва в мирни преговори с европейците, че за него Шрьодер е "за предпочитане" при воденето на подобен диалог. 

"Не би било много мъдро… да даваме на Русия правото да избира преговарящ от наше име", заяви Калас пред журналисти в Брюксел при пристигането си за днешната среща на външните министри на ЕС. 

Тя добави, че в миналото Шрьодер е лобирал за руски държавни компании и че сега би се оказало, че "стои от двете страни" на масата за преговори. 

Калас без запитана и дали страните от ЕС биха могли да се споразумеят за налагането на санкции срещу израелски заселници, които упражняват насилие на окупирания Западен бряг. "Надявам се", отговори тя и добави, че все още е не е съвсем ясно дали това предложение ще получи нужната подкрепа. 

