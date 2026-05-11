Западни издания за позицията на Тръмп, че Иран е отправил "абсолютно неприемливо" предложение за мир

Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за мир като "абсолютно неприемливо" в момент, в който се наблюдават признаци, че продължаващото вече месец прекратяване на огъня е на път да се разпадне, появяват се съобщения за атаки с дронове, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната "не е приключила", пише в. "Гардиън".

Техеран предаде предложението си на Вашингтон чрез пакистански посредници.

Полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним съобщи, че в изпратения до САЩ текст се подчертава необходимостта отмяната на американските санкции срещу Ислямската република, вдигането на блокадата на нейните пристанища и се настоява за предоставянето на гаранции, че в бъдеще няма да има нови атаки.

Преди седмица САЩ представиха предложение за мир, което според публикуваната в някои медии информация представлява меморандум за разбирателство от 14 точки, предвиждащи отварянето на Ормузкия проток и разработването на рамка за по-нататъшни преговори за ядрената програма на Иран, припомня британският вестник.

В деня, в който бе оповестена новината за новото иранско предложение за мир, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт съобщиха, че във въздушното им пространство са навлезли дронове. Същевременно Катар заяви, че кораб, плаващ край неговите брегове, е бил поразен от безпилотен летателен апарат. Катарското министерство на отбраната посочи, корабът е осъществявал курс от Абу Даби и че на борда му е избухнал малък пожар, без да дава повече подробности. Катар осъди нападението в териториалните му води като "сериозна ескалация".

Появи се и информация за поредна атака с дронове срещу лагер на кюрдска бунтовническа групировка в района на Ербил в Североизточен Ирак, изброява "Гардиън".

Междувременно иранският заместник-външен министър Казем Гарибабади предупреди Франция и Великобритания, които планират да се включат в мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток, да не изпращат свои военни кораби в региона, добавя британският вестник.

Германия

Въпреки дипломатическите свади президентът Тръмп демонстрира увереност, че САЩ "все някога" ще конфискуват иранския обогатен уран, пише сп. "Шпигел". "Ние все някога ще получим това..., което искаме", каза Тръмп излъчено в неделя интервю за американското телевизионно предаване "Фул межър" (Full Measure). Ядреният материал е "под наблюдението" на САЩ, добави американският лидер. "Ако някой се приближи към мястото, ние ще узнаем за това и ще ги взривим", каза още Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също коментира този въпрос, добавя "Шпигел". Нетаняху заяви в интервю за предаването "60 минути" на телевизия Си Би Ес, че Иран все още разполага с обогатен уран, който трябва да бъде иззет. Войната ще продължи, докато това не се случи, добави израелският лидер, без да уточнява за какво количество ядрен материал става въпрос.

Междувременно американският сенатор Марк Кели каза в ефира на Си Би Ес, че запасите от снаряди и ракети на САЩ рязко са намалели. "Шокиращо е до каква степен сме изчерпали тези запаси", заяви Кели.

Пентагонът се опитва да получи одобрение за значително увеличаване на финансирането си, отбелязва "Шпигел". Проектобюджетът на правителството на Тръмп предвижда за 2027 г. да бъдат отпуснати около 1,5 млрд. долара за отбрана. Кели определи тази сума като безочливо голяма и припомни, че преди пет години и половина бюджетът на Пентагона е възлизал на 700 млрд. долара.

Той разкритикува Тръмп, че е въвлякъл САЩ в една война "без стратегическа цел, без план и без график".

САЩ

Техеран и Вашингтон не разкриха много подробности за своите предложения за мир в хода на преговорите, които се водят от седмици, пише в. "Ню Йорк таймс". Но в четвъртък, докато Иран разглеждаше последното предложение на САЩ, Тръмп оповести някои конкретни детайли.

"Най-общо казано, това е предложение, което гласи, че те няма да имат ядрени оръжия", посочи американският лидер. "Те ще предадат ядрения прах и много други неща, които ние искаме", добави Тръмп, който често нарича иранския обогатен уран "прах", въпреки че материалът се съхранява в контейнери, обикновено под формата на газ, продължава "Ню Йорк таймс". Американският лидер обясни, че постигането на сделка остава трудна задача, понеже САЩ и Израел са убили много от висшите ирански лидери.

Тръмп и някои ирански официални представители сигнализираха за липсата доверие между двете страни. Американският лидер в четвъртък отговори на въпроса, дали Иран се е съгласил с исканията на САЩ да се откаже от ядрените си амбиции, с думите: "Когато се съгласят, това не значи много, защото на следващия ден вече са забравили".

Тръмп се надяваше да уреди конфликта в Иран, преди да отпътува за Китай за срещата си с президента Си Цзинпин, който няма търпение да се сложи край на войната с един от най-близките партньори на Пекин в Близкия изток, отбелязва в. "Ню Йорк таймс". Войната предизвика световна енергийна криза и накара САЩ да предислоцират свои военни сили из Азия. Освен това изчерпването на американските военни запаси породи съмнения сред някои китайски анализатори относно капацитета на САЩ да защитават Тайван.

Спорът относно войната в Иран може да подкопае насрочените за четвъртък преговори, прогнозира изданието.

Си миналия месец разкритикува пренебрегването на международното право от страна на американския президент като "връщане към закона на джунглата", пише "Ню Йорк таймс" в друг материал, посветен на предстоящата среща на върха в Пекин.

Китайският външен министър Ван И миналата седмица се срещна с иранския си колега Абас Арагчи в Пекин. Ван призова за по-големи усилия за отваряне Ормузкия проток, но също така подчерта, че Китай подкрепя "легитимното право на Иран на мирно използване на ядрената енергия".

Както Китай, така и САЩ засилват въоръжението си за водене икономическа война, отбелязва "Ню Йорк таймс". Министерството на финансите на САЩ през април наложи санкции на китайска рафинерия, обвинявайки я, че закупува на ирански петрол. В отговор Китай нареди на своите компании да не се съобразяват със санкциите срещу тях и издаде наредби, даващи на властите правомощия да разследват чуждестранни компании и правителства.