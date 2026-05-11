Институтът "Ифо": 8% от компаниите в Германия смятат, че оцеляването им е застрашено

Делът на германските компании, които отчитат заплаха за съществуването си през април, достигна до 8,1 на сто, сочат заключенията от най-новото проучване на института „Ифо“, получени днес на редакционната поща на БТА.

„Икономическата ситуация остава напрегната“, заяви Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в „Ифо“. По думите му „предвид геополитическата несигурност, броят на фалитите вероятно ще остане висок и през следващите месеци“.

Най-критична е ситуацията в сектора на търговията на дребно, където 17,4 на сто от компаниите изпитват опасения за оцеляването си - най-високото равнище досега. Основен проблем бизнеса остава нежеланието на потребителите да изразходват средства. Допълнителен натиск оказват разрастващата се онлайн търговия и евтините чуждестранни вериги, предлагащи стоки на ниски цени.

В останалите сектори компаниите са изправени пред три основни проблема - липса на поръчки и слабо търсене, нарастващи оперативни и енергийни разходи, както и засилваща се административна тежест. Много фирми съобщават и за задълбочаващи се проблеми с ликвидността, тъй като клиентите им ограничават разходите си или обявяват фалит.

„Кризата се разпространява по веригите на доставки“, посочва Волрабе, допълвайки, че „когато клиенти се оттеглят или отменят поръчки, това се отразява тежко на доставчиците и компаниите за услуги“.

Сред компаниите в сектора на услугите 7,6 на сто смятат, че оцеляването им е застрашено, а в хотелиерството и ресторантьорството делът достига почти 20 на сто. 14,3 на сто достига делът в сектора на рекламата и пазарните проучвания.

В промишлеността компаниите, които отчитат риск за оцеляването си, са намалели до равнище 7,5 на сто. Въпреки това секторът остава под сериозен натиск заради високите цени на енергията и суровините, както и заради засилената международна конкуренция, особено от азиатски доставчици.

В строителството компаниите, които сямтат, че са застрашени от банкрут, достигат до 7,3 на сто. Спадът в поръчките при жилищното строителство продължава, а секторът е затруднен и от продължителните процедури по одобрение, както и от предпазливостта на банките при отпускането на кредитиране, отчита „Ифо“.