Национална стачка в Белгия от утре

В Белгия утре предстои нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи, съобщиха местни медии. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата, информира БТА.

В Брюксел летище "Завентем" предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Аерогарата в Шарльороа ще спре дейност утре изцяло. В столицата движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато.

Утрешната стачка ще бъде деветата поред за последната година и половина. При стачката на 12 март участниците бяха между 80 000 по данни на полицията и 100 000, според синдикатите.