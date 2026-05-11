ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима ранени при масов бой пред заведение в гр. Г....

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22824526 www.24chasa.bg

Национална стачка в Белгия от утре

768
Флагът на Белгия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: PIXABAY

В Белгия утре предстои нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи, съобщиха местни медии. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата, информира БТА.

В Брюксел летище "Завентем" предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Аерогарата в Шарльороа ще спре дейност утре изцяло. В столицата движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато.

Утрешната стачка ще бъде деветата поред за последната година и половина. При стачката на 12 март участниците бяха между 80 000 по данни на полицията и 100 000, според синдикатите.

Флагът на Белгия СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)