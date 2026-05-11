Хърватският министър на туризма призова за намаляване на цените в бранша

Хърватският министър на туризма и спорта Тончи Главина призова всички участници в туристическия сектор да намалят цените с между 10 и 20 процента заради очакван труден и нетипичен летен сезон, белязан от последиците от войната в Близкия изток и нарушенията в международния транспорт и пътуванията, предаде ХИНА.

"Сега е моментът за силни промоционални действия и за намаляване на цените и маржовете по цялата верига на стойността, за да можем да предложим съвместен пакет с отстъпки от 10 до 20 процента", заяви Главина, цитиран от хърватската агенция. Той каза това вчера в Сплит по време на регата по гребане с участието на легенди в спорта от Оксфорд, Кеймбридж и Сплит.

Министърът подчерта, че намаленията са необходими, тъй като конкурентни туристически държави вече предприемат подобни мерки в опит да привлекат повече посетители в условията на несигурна международна обстановка. По думите му войната в Близкия изток оказва пряко влияние върху туристическите потоци чрез прекъсвания в транспорта и затруднения при пътуванията.

Главина определи настоящата туристическа година като "специфична" и различна от обичайните сезони, като предупреди, че адаптацията към новите условия ще бъде ключова за запазване на конкурентоспособността на хърватския туризъм.

Той отбеляза, че настоящият сезон е важен не само за летните приходи през тази година, но и като основа за следващия туристически сезон, който също може да бъде затруднен, ако инфлацията и цените на енергията останат високи.

Според министъра всички участници в сектора – хотелиери, къмпинг оператори, частни наемодатели, ресторантьори и търговци – трябва да проявят гъвкавост и да намалят цените, за да бъде запазена привлекателността на Хърватия като туристическа дестинация.