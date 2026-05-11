Още един пътник от засегнатия кораб позитивен за хантавирус

Последните два евакуационни полета на засегнати от хантавирус са в понеделник следобед СНИМКА: Архив

Френска пътничка, която се е намирала на круизния кораб "Хондиус", засегнат от епидемия от хантавирус, е дала положителна проба за вируса и състоянието ѝ се влошава, съобщи френската министърка на на здравеопазването Стефани Рист, цитирана от Ройтерс и Франс прес, информира БТА.

Пътничката е била сред петимата френски граждани, които са пътували на кораба. Останалите четирима пътници са дали отрицателни проби, но ще бъдат тествани отново. До момента френските власти са проследили 22 контактни лица. 

"От ключово важно значение е да се действа в самото начало и да се прекъснат веригите на предаване на вируса. Това правим заедно с министър-председателя, по-специално с указ, който излезе днес и ще ни позволи да засилим мерките за изолация на контактните лица и да защитим населението", добави министърката.

Премиерът Себастиен Лекорню ще проведе среща по повод кризата с хантавируса по-късно днес.

Франция разполага с достатъчно маски и тестове, за да се справи с евентуална криза, смята министърката.

Другият пътник, дал положителен тест за хантавируса, е американец.

