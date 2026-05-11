Индексът на потребителските цени в Китай се повиши през април

През април, под влияние на промените в международните цени на петрола и увеличеното търсене във връзка с пътуванията по време на празниците, индексът на потребителските цени (ИПЦ) се повиши с 0,3% на месечна база и с 1,2% на годишна база. Основният ИПЦ без цените на храните и енергията се увеличи с 1,2% на годишна база, запазвайки умерено възстановяване, пише КМГ.

Освен това, поради бързото покачване на международните цени на стоковите пазари, увеличеното търсене в някои сектори на вътрешния пазар и непрекъснатото оптимизиране на пазарната конкуренция, индексът на цените на производител (ИЦП) се повиши с 1,7% на месечна база и с 2,8% на годишна база.