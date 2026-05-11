Китай отчита стабилен растеж на производство, продажби и износ на електрически автомобили

Производството, продажбите и износът на електрически автомобили в Китай са постигнали стабилен растеж през април, съобщи Асоциацията на китайската автомобилна индустрия. Последните данни показват, че през април производството и продажбите на електрически автомобили са съответно 1,32 милиона и 1,344 милиона, което е увеличение с 5,5% и 9,7% на годишна база, а продажбите на електрически автомобили достигат 53,2% от общите продажби на нови автомобили, съобщава КМГ.

Изнесени са 430 000 електрически автомобила, което е 1,1 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. Статистиката допълва, че от януари до април тази година Китай е изнесъл 1,384 милиона електрически автомобила, което е 1,2 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година