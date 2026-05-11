Комфорт и елегантност в модерен градски стил

Малък акцент около врата може мигновено да издигне цялостното излъчване. Независимо дали е мека плетена блуза или лека панделка, през пролетта небрежно преметнатото върху раменете стои между „недовършена изтънченост" и „лежерна елегантност" — естествено и стилно. Именно тези на пръв поглед ненатрапчиви детайли все по-често определят модерния градски стил, в който комфортът и вниманието към визията вървят ръка за ръка, пише КМГ.

Например модерните рокли с принт носят силно пролетно усещане. А ако добавите ефирна връзка около врата и визията веднага става по-ярка, по-изискана и елегантна.

Изберете палто със структура или с красив пад, комбинирайте с по-плътен шал и го преметнете небрежно за комфортен и естествен вид. Еднорамковите или асиметрични кройки добавят характер. В същото време двойните яки пазят от вятър и лесно променят стила — от силно излъчване до артистична мекота.

Палтата с изправена яка подчертават линията на шията и придават свеж вид. Тази година и друга тенденция се наблюдава по улиците на големите градове - асиметричното закопчаване създава модерен акцент. Дългите палта с красива линия носят усещане за класа сами по себе си — чрез материи и цветове се постига дълбочина без излишни детайли.

Този сезон широките ризи са идеални за ежедневие и офис. Чрез наслояване, показване на вътрешната риза или комбинация от две ризи, визията става едновременно стегната и отпусната.

Освен шал, може да преметнете жилетка или наметка. Важно е съотношението на дължините, за да изглежда силуетът чист и динамичен. Плетената жилетка като наметка, в меки тонове, създава топло и спокойно усещане, а по-обгръщащите модели добавят още пластове и характер.

Ключът към пролетния стил е наслояването. Широките или отворени деколтета позволяват свободни комбинации и раздвижват визията. Същността на „преметнатото" е в баланса — обем отвън и по-стегнат силует отвътре, за лекота без тежест.

Този начин на обличане носи свобода и индивидуалност - освобождава раменете и движението, съчетавайки комфорт и стил с непринудена елегантност.