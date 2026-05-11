Италианка живяла седем месеца с хирургически ножици в корема след операция в Неапол

53-годишна жена, родена в Касандрино край Неапол и живееща в провинция Пиаченца, бе оперирана в болницата „Фатебенефратели" в Неапол, за да й бъдат извадени хирургически ножици. Те били забравени в корема й след естетична операция. Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия.

Жената се подложила на абдоминопластика през октомври 2025 г. в частна клиника в Неапол. Малко след изписването тя започнала да изпитва силни болки в корема, неразположение и дори загуба на съзнание. Според разказа на дъщеря й, хирурзите многократно омаловажавали симптомите.

"От първия ден майка ми се чувстваше зле. Имаше постоянни болки и не можеше да се възстанови нормално. В продължение на седем месеца хирургът твърдеше, че това са просто следоперативни конци и че всичко е нормално", заяви дъщерята пред медиите. След като лечението с антибиотик не довело до подобрение, лекуващият лекар назначил компютърна томография. Изследването, извършено на 7 май в диагностичен център в Неапол, разкрило шокиращата причина за болките - метален предмет в коремната кухина: хирургически ножици.

Според подадената жалба, вместо пациентката да бъде изпратена незабавно в спешно отделение, служители на диагностичния център се свързали с хирурга, извършил първата операция. На жената било предложено инструментът да бъде отстранен в същата клиника, където е била оперирана първоначално. Тя обаче отказала и потърсила помощ в болницата „Фатебенефратели". Преди операцията за отстраняване на чуждото тяло жената била посетена от адвокат и от депутата Франческо Емилио Борели. „Тя хвана ръката ми и каза: Докоснете корема ми, ще усетите ножиците. И беше права, те се усещаха ясно под кожата. Беше шокиращо", разказа Борели пред медиите.

Адвокатът на пациентката заяви, че е настоял операцията по изваждането на ножиците да бъде извършена възможно най-бързо заради сериозността на състоянието. Освен това той е поискал прокуратурата да разследва не само хирургическата грешка, а и цялото отношение към пациентката след нея. "В продължение на седем месеца никой не е реагирал адекватно, въпреки непрекъснатите болки и многократните молби за помощ. Създава се усещането, че някой е опитал да омаловажи случая и да прикрие отговорност", заяви депутатът Борели.

Семейството на жената вече е подало официална жалба до италианската полиция и настоява да бъде изяснено как хирургически инструмент е могъл да остане в тялото на пациентка след операция.